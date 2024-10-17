День бесплатной юридической помощи прошёл в филиале фонда «Защитники Отечества»

19:13, 17 октября 2024, ПАИ

День бесплатной юридической помощи состоялся в филиале фонда «Защитники Отечества». К специалистам обратились 27 граждан из числа ветеранов СВО, членов семей участников СВО и погибших бойцов, сообщили ПАИ в филиале фонда «Защитники Отечества».

Консультационный приём граждан провели уполномоченный по правам человека в Псковской области Дмитрий Шахов, представители Адвокатской и Нотариальной палат Псковской области, регионального управления Минюста России и управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области, отделения Социального фонда России по Псковской области, сотрудники комитета юстиции Псковской области и комитета по социальной защите Псковской области.

Псковичи просили помощи у специалистов в решении таких вопросов, как розыск без вести пропавших, оформление наследства, прекращение судебного делопроизводства, раздел совместно нажитого имущества, отсутствие выплат и алиментов, списание кредитной задолженности действующим участникам спецоперации и других. Все обратившиеся получили консультации и инструкции для решения правовых проблем.

«В нашем филиале юридическая помощь продолжает оставаться в списке самых востребованных услуг, поэтому выражаю искреннюю признательность и благодарность управлению Минюста России, службе судебных приставов и всем тем специалистам, которые нашли время и возможность встретиться с подопечными фонда и помочь им в решении их очень важных вопросов», – отметила руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Надежда Васильева.