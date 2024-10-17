О славянском костюме эпохи викингов расскажут в Доме Беклешова в Пскове

18:17, 17 октября 2024, ПАИ

Лекция «Славянский костюм эпохи викингов» состоится на площадке Дома Беклешова в Пскове 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в Центре туризма и творческих индустрий.

Всех желающих приглашают завтра в 18:00 по адресу улица Георгиевская, 4. Вход свободный.

Член клуба исторической реконструкции «Усадьба» Тамара Дюбова расскажет о реконструкции славянского костюма на основе археологических раскопок. Посетители ознакомятся с источниками реконструкции и с многообразием раннесредневековой мужской и женской одеждой, в том числе с костюмом псковских кривичей.