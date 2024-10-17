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Общество

Наталия Соколова объяснила важность обсуждения семейных ценностей с детьми

Почему важно говорить с детьми о семейных ценностях, объяснила уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова в рамках панельной дискуссии «Семейные ценности как жизненный ориентир» на региональном форуме семейного сообщества «Родные-любимые» в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«Почему у нас сегодня вообще возникла необходимость говорить о ценностях семьи? Почему год объявлен Годом семьи? Неужели у нас всё так плохо? Нам приходится отвечать на мировые вызовы и тенденции, которые наше сознание и наши традиции не могут принять. Я говорю про однополые браки, трансгендерные отношения и другое», – отметила она.

По словам Наталии Соколовой, в такое время важно говорить о ценностях для того, чтобы дети понимали, что родители – это мама и папа, что семья должна быть многопоколенной и нужно стремиться к этому, передавая семейные традиции.

«Если мы не будем говорить об этом с детьми, то с ними будут говорить другие люди и о других ценностях. И эту нишу, поверьте, очень быстро закроют те, кто будет пропагандировать совершенно другие идеи. Вот поэтому важно говорить о ценностях семьи», – подчеркнула региональный уполномоченный по правам ребёнка.

Добавим, что мероприятие приурочено к Году семьи и проходит в рамках президентского нацпроекта «Образование». Фоторепортаж с форума можно увидеть по ссылке.

Напомним, в России запрещена пропаганда ЛГБТ, пропаганда педофилии, а также демонстрация ЛГБТ-информации и информации, побуждающей к смене пола среди подростков.

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