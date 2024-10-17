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Общество

Отцы собрались на форуме в Пскове

Региональный форум отцов проходит в Доме молодёжи в Пскове сегодня, 17 октября. Об этом сообщаает корреспондент ПАИ.

Дмитрий Яковлев. Фото здесь и далее: ПАИ

Врио председателя комитета по молодёжной политике Псковской области Дмитрий Яковлев на открытии форума подчеркнул, что мероприятие проводится как раз накануне Дня отца. «Уверен, что мы все будем отмечать его вместе со своими детьми. Надеюсь, что мы сможем найти с вами много общего», – сказал он.

Игорь Дитрих

Вице-спикер регионального парламента Игорь Дитрих обратил внимание на то, что День отца – значимая дата в России, особенно в Год семьи. «Надеюсь, остальные мужчины сегодня увидят, что быть отцом – один из самых главных трудов, который дан мужчине. Как важно быть примером для сына, волшебником для дочери, благородным рыцарем для жены», – подчеркнул он.

Наталия Соколова

Уполномоченный по правам ребёнка в регионе Наталия Соколова отметила актуальность форума в настоящее время. «Каждый, уходя отсюда, должен понимать вектор своей полезности. Роль матери – любить, рожать, а роль отца быть защитником, основой и фундаментом своей семьи. И важно понять, что нужно сделать каждому папе, чтобы остаться оплотом своей семьи», – сказала она.

Мария Тучак

На церемонии открытия руководитель Псковского регионального отделения «Движения первых» Мария Тучак также наградила победителя конкурса «Я горжусь своим отцом» в номинации «Видео». Им стал Степан Ивас в возрастной категории от шести до десяти лет.

Добавим, что мероприятие проводится в преддверии Дня отца в рамках регионального семейного форума «Родные-любимые».

  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ
  • Отцы собрались на форуме в Пскове
    Фото: Валерия Лагуткина / ПАИ

На встрече обсуждается, как воспитывать современных детей, находить с ними общий язык и сделать жизнь ребёнка безопасной. Кроме того, какой должна быть организация, объединяющая отцов-единомышленников Псковской области, и чем она должна заниматься.

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