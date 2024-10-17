Книгу «К истокам Родины. Господин Псков» презентовала Ассоциация гуманитарной культуры

18:28, 17 октября 2024, ПАИ

В Псковской областной библиотеке для детей и юношества имени Каверина состоялась презентация книги Надежды Вальнер для семейного чтения «К истокам Родины. Господин Псков». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ПсковГУ.

Книга выпущена ПООО «Ассоциация гуманитарной культуры» в рамках социального проекта «Псковские легендарные «скобы» как скрепы семейных ценностей», который реализуется в Год семьи при поддержке правительства Псковской области.

Со словами приветствия к участникам мероприятия обратилась и. о. директора библиотеки Полина Бабёнышева, отметив, что для библиотеки презентация книги, а тем более о Пскове, – знаковое событие.

Президент Ассоциации гуманитарной культуры, профессор Аида Разумовская рассказала присутствующим об этапах проекта «Псковские легендарные «скобы» как скрепы семейных ценностей», в котором составной частью является возрождение традиций семейного чтения.

«Книга «К истокам Родины. Господин Псков» будет способствовать духовно-нравственному диалогу разных поколений и одновременно повысит интерес подрастающего поколения к родному городу, будет развивать в игровых формах культуру чтения, навыки творческого самовыражения детей и подростков», – подчеркнула профессор.

Надежда Вальнер отметила, что работа над книгой шла около десяти лет с большим интересом и от души, потому что автор делала её для своего внука Максима.

Книга открывает для детей новые страницы истории Пскова, знакомит в занимательной форме с фактами о древнем городе, связывает их со сказками Пушкина, рассказывает юным псковичам о выдающихся людях.