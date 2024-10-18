В Пскове вступил в силу приговор в отношении экс-заместительницы главного судебного пристава Санкт-Петербурга

09:00, 18 октября 2024, ПАИ

В законную силу вступил приговор Псковского городского суда Псковской области в отношении бывшего заместителя руководителя УФССП по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что Псковский областной суд отказался изменить приговор городского суда, оглашенный еще 22 декабря 2023 года.

Доказано, что гражданка, выступая по поручению взяткодателя в качестве посредника в даче взятки в особо крупном размере, встретилась с руководящим должностным лицом органа принудительного исполнения Псковской области, действовавшим под контролем сотрудников УФСБ России по Псковской области. Ему она передала взятку в виде денег за совершение входящих в его служебные полномочия действий.

Уголовное дело в отношении Окрушко по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, совершенное в особо крупном размере) по материалам УФСБ России по Псковской области было возбуждено и расследовано СУ СК России по Псковской области.

Окрушко получила 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 6 млн 150 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года. Кроме того, она лишена классного чина «Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса».