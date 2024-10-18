Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Пскове вступил в силу приговор в отношении экс-заместительницы главного судебного пристава Санкт-Петербурга

В законную силу вступил приговор Псковского городского суда Псковской области в отношении бывшего заместителя руководителя УФССП по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Ранее сообщалось, что Псковский областной суд отказался изменить приговор городского суда, оглашенный еще 22 декабря 2023 года.

Доказано, что гражданка, выступая по поручению взяткодателя в качестве посредника в даче взятки в особо крупном размере, встретилась с руководящим должностным лицом органа принудительного исполнения Псковской области, действовавшим под контролем сотрудников УФСБ России по Псковской области. Ему она передала взятку в виде денег за совершение входящих в его служебные полномочия действий.

Уголовное дело в отношении Окрушко по ч. 4 ст. 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Посредничество во взяточничестве, то есть непосредственная передача взятки по поручению взяткодателя и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении либо реализации соглашения между ними о получении и даче взятки, совершенное в особо крупном размере) по материалам УФСБ России по Псковской области было возбуждено и расследовано СУ СК России по Псковской области.

Окрушко получила 7,5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 6 млн 150 тыс. рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок 3 года. Кроме того, она лишена классного чина «Государственный советник юстиции Российской Федерации 3 класса».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 октября 2024

В Пскове вступил в силу приговор в отношении экс-заместительницы главного судебного пристава Санкт-Петербурга
17 октября 2024

Пожарные ликвидировали возгорание дровника на территории почты в Пушкинских Горах
17 октября 2024

Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Пскове
17 октября 2024

Пострадавшая в страшном ДТП в Пустошкинском районе женщина скончалась
17 октября 2024

Из-за короткого замыкания в Опочке загорелась баня
17 октября 2024

Обязательно к просмотру родителями и их детьми: как не попасть на крючок вербовщиков террористов
17 октября 2024

В Великолукском районе пенсионер на автомобиле переехал жену
16 октября 2024

40-летняя рыжеволосая женщина пропала в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...