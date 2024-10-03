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Псковский суд отказался изменить приговор бывшему заместителю главного судебного пристава Санкт-Петербурга

Псковский областной суд оставил без изменения приговор Псковского городского суда Псковской области от 22 декабря 2023 года в отношении бывшего заместителя руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Санкт-Петербургу – заместителя главного судебного пристава Санкт-Петербурга Марины Окрушко. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

Марина Окрушко. Фото: УФССП России по Санкт-Петербургу

Марина Окрушко признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, то есть непосредственной передаче взятки по поручению взяткодателя, и иное способствование взяткодателю и взяткополучателю в достижении и реализации соглашения между ними о получении и даче взятки в особо крупном размере).

Суд назначил Марине Окрушко наказание в виде лишения свободы на 7,5 года с отбыванием в исправительной колонии общего режима, а также штраф в размере однократной суммы взятки в размере 6 млн 150 тысяч рублей с лишением права занимать должности на государственной службе, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями, на срок три года.

Напомним, Марину Окрушко задержали сотрудники ФСБ 15 сентября 2019 года в Пскове, в феврале 2021-го она была взята под стражу.

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