Крышу дома на улице Коммунальной в Пскове капитально отремонтировали
Работы по капитальному ремонту крыши завершили в многоквартирном доме № 44 на улице Коммунальной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального фонда капитального ремонта.
Подрядчик демонтировал старое кровельное покрытие, отремонтировал стяжки и выполнил устройство новой рулонной кровли в два слоя. Также был произведён ремонт вентиляционных шахт, выполнена замена колпаков на вентиляционных трубах, выполнен ремонт кабин выхода на крышу и парапетов. Кроме того, на крыше установлены ограждающие конструкции.
Все работы по капитальному ремонту крыши выполнены и приняты в полном объёме, уточнили в пресс-службе.
Капитальный ремонт крыши осуществлялся в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2024 год.
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