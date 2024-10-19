Крышу дома на улице Коммунальной в Пскове капитально отремонтировали

16:48, 17 октября 2024, ПАИ

Работы по капитальному ремонту крыши завершили в многоквартирном доме № 44 на улице Коммунальной в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального фонда капитального ремонта.

Подрядчик демонтировал старое кровельное покрытие, отремонтировал стяжки и выполнил устройство новой рулонной кровли в два слоя. Также был произведён ремонт вентиляционных шахт, выполнена замена колпаков на вентиляционных трубах, выполнен ремонт кабин выхода на крышу и парапетов. Кроме того, на крыше установлены ограждающие конструкции.

Все работы по капитальному ремонту крыши выполнены и приняты в полном объёме, уточнили в пресс-службе.

Капитальный ремонт крыши осуществлялся в рамках реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта на 2024 год.