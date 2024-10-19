Трихолог: Прогулки без шапки могут привести к облысению
Когда температура на улице падает до +1 градуса и ниже, мужчинам важно надевать головной убор, чтобы избежать облысения, заявила журналистам дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Про женщин врач ничего не сказала, но пояснила, что холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов.
«Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной — это быстро делящийся орган, и он очень чувствителен к изменению внешней среды. Если она неблагоприятна, то да, волосы могут выпадать», — отметила трихолог.
Врачи также советуют иметь правильные аксессуары для создания причесок — шелковые или атласные резинки. Они не «выдергивают» волосы и способствуют сохранению их эластичности. Кроме того, защитить волосяные стержни может покупка наволочек из тех же материалов.
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