Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Трихолог: Прогулки без шапки могут привести к облысению

Когда температура на улице падает до +1 градуса и ниже, мужчинам важно надевать головной убор, чтобы избежать облысения, заявила журналистам дерматолог, трихолог Татьяна Егорова. Про женщин врач ничего не сказала, но пояснила, что холод замедляет кровообращение, нарушая питание волосяных фолликулов.

«Если в мороз ходить без шапки, то волосы точно выпадут. Потому что фолликул волосяной — это быстро делящийся орган, и он очень чувствителен к изменению внешней среды. Если она неблагоприятна, то да, волосы могут выпадать», — отметила трихолог.

Врачи также советуют иметь правильные аксессуары для создания причесок — шелковые или атласные резинки. Они не «выдергивают» волосы и способствуют сохранению их эластичности. Кроме того, защитить волосяные стержни может покупка наволочек из тех же материалов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












19 октября 2024

Фольклорные выходные в Церковище объединили почитателей народной музыки
19 октября 2024

Фарфоровую статуэтку девушки обнаружили во время раскопок на Плехановском посаде в Пскове
19 октября 2024

Всё о профессии: Ученики себежской школы посетили филиал Псковского агротехнического колледжа
19 октября 2024

Семейная тренировка по боксу в Пскове
19 октября 2024

До +14 градусов прогнозируют в Псковской области 20 октября
19 октября 2024

Экология и просвещение: «Первый Псковский» выпустил сюжет о предпринимателе Светлане Бринюк
19 октября 2024

Яблоневый сад заложили в деревне Усвятского района в память о песеннице Ольге Сергеевой
19 октября 2024

Останки более 150 жертв нацистов времён Великой Отечественной войны перезахоронили в Дновском районе

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...