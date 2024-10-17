Участники СВО и их семьи смогут бесплатно посетить Псковский музей-заповедник

17:25, 17 октября 2024, ПАИ

С 19 по 25 октября в Псковском музее-заповеднике проходит акция «Музейная неделя», организованная Министерством культуры России. В рамках этой акции участники СВО и их семьи (супруги и дети) могут бесплатно участвовать во всех групповых экскурсиях музея, предъявив необходимые документы. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея.

В рамках акции также предлагаются специальные мероприятия:

19 октября в 14:00 состоится культурно-образовательная интерактивная программа для родителей с детьми под названием «Башня, стерегущая город» в музейном комплексе «Варлаамовский угол».

«Звуки свиста стрел, треска пищалей и грохота ядер некогда потрясали этот стратегический пункт боевого Пскова. Сегодня величественная башня стоит в спокойствии, наслаждаясь закатами и ожидая своих гостей – только с мирными намерениями. На занятии речь пойдёт о крепостном зодчестве, истории Псковской крепости, о военных событиях, связанных с Варлаамовской башней – одной из самых больших башен нашей крепости. В ходе экскурсии мы поднимемся на тридцатиметровую башню и пройдёмся по пряслу стены, проложенной вдоль реки Великой», – отметили в пресс-службе музея.

Запись по телефону (8 8112) 29-22-60.

23 октября в 14:00 пройдёт обзорная экскурсия по выставке «Шедевры из собрания Музея архитектуры имени А. В. Щусева. Десять веков русской архитектуры» во Дворе Постникова. Это передвижной выставочный проект, который представляет богатую историю отечественной архитектуры от Средневековья до конца XX века. Жители Пскова смогут ознакомиться с выдающимися памятниками псковской, владимиро-суздальской и раннемосковской архитектурных школ, а также с образцами шатрового зодчества, эпохами петровского и елизаветинского барокко, классицизма и ампира, историзма и модерна, авангарда, сталинской неоклассики и модернизма через эскизы, чертежи, макеты, детали рельефов, изразцы и фотографии.

Запись по телефону (8 8112) 29-22-59.

23 октября в 16:00 пройдёт интерактивная культурно-образовательная программа для родителей с детьми под названием «В гости к псковскому купцу» во Дворе Постникова. Участники смогут узнать об истории Двора купцов Постниковых, исследовать этажи каменного здания и создать открытку с изображением купеческих палат.

Запись по телефону (8 8112) 29-22-60.

С расписанием всех экскурсий и программ вы можете ознакомиться на сайте и в социальных сетях музея, а также по телефону (8 8112) 66-33-11.