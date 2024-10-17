Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

17:36, 17 октября 2024, ПАИ

Госдума РФ на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6% и составит 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Законопроект призван решить задачу по обеспечению более чем двукратного роста МРОТ к 2030 году, а именно – не менее 35 тысяч рублей, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Спикер добавил, что реализация положений законопроекта поспособствует увеличению зарплаты около 4,2 миллиона работников.

В начале 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля.

Напомним, что пособие по безработице в России вырастет на 7,3% в 2025 году и составит 14 742 рубля.