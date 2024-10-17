Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума РФ на пленарном заседании в первом чтении приняла законопроект, согласно которому минимальный размер оплаты труда вырастет на 16,6% и составит 22 440 рублей с 1 января 2025 года. Об этом сообщает ТАСС.

Фото: ПАИ

Законопроект призван решить задачу по обеспечению более чем двукратного роста МРОТ к 2030 году, а именно – не менее 35 тысяч рублей, сообщил председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин. Спикер добавил, что реализация положений законопроекта поспособствует увеличению зарплаты около 4,2 миллиона работников.

В начале 2024 года МРОТ был проиндексирован на 18,5% и теперь составляет 19 242 рубля.

Напомним, что пособие по безработице в России вырастет на 7,3% в 2025 году и составит 14 742 рубля.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 октября 2024

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ
17 октября 2024

Медведев: «Единая Россия» должна предложить людям образ будущего на выборах-2026
17 октября 2024

Игорь Иванов: Саммит БРИКС в Казани докажет, что санкции не работают
17 октября 2024

Имя нового депутата Псковского областного Собрания единороссы назовут до конца октября
16 октября 2024

В гдовском суде рассматривают иск бывшего кандидата на пост главы района от партии «Яблоко»
15 октября 2024

Михаил Ведерников встретился с новым сенатором от региона Натальей Мельниковой
15 октября 2024

Наталья Мельникова избрана сенатором от Псковской области
15 октября 2024

Единообразный способ избрания глав городских округов по конкурсу определён в Псковской области

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...