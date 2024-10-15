Пособие по безработице вырастет в России

17:49, 15 октября 2024, ПАИ

Министерство труда планирует проиндексировать пособие по безработице на 7,3% в 2025 году, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на министра труда и социальной защиты РФ Антона Котякова.

«Пособие, проиндексированное на уровень инфляции, составит 14 тысяч 742 рубля при максимальном размере», – заявил Антон Котяков.

Согласно данным Росстата, уровень безработицы в России на август 2024 года составил 2,4% и достигнул своего исторического минимума. В Псковской области, по сообщению пресс-службы Псковстата, к концу аналогичного периода 1 538 граждан состояли на учёте в органах службы занятости населения, 1 145 из которых получали пособие по безработице.

Ранее сообщалось, что материнский капитал и пенсии также будут проиндексированы на 7,3%.