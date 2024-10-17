Репетиция концерта Александра Малинина проходит в Пскове
Репетиция концерта народного артиста России Александра Малинина в сопровождении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области проходит в Большом концертном зале Пскова. Об этом ПАИ сообщили в Театрально-концертной дирекции региона.
Напомним, что концерт состоится в Пскове в пятницу, 18 октября.
Добавим, что Александр Малинин – советский и российский эстрадный певец, композитор, актёр, преподаватель академического вокала.
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