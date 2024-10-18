«Альфа-банк» представил на Finopolis новый цифровой сервис для топ-менеджмента «Альфа-босс»

13:20, 18 октября 2024, ПАИ

«Альфа-банк» первым на рынке запустил инновационный сервис для топ-менеджеров среднего и крупного бизнеса – «Альфа-босс», сообщили ПАИ в пресс-службе банка.

Новый функционал интегрирован в мобильное приложение «Альфа-бизнес». Он выстроен так, чтобы максимально экономить время руководителя бизнеса, при этом, что важно, даёт возможность оперативно включаться в рабочие процессы на любой стадии. Все продукты банка объединены в интуитивно понятную структуру, обеспечивающую наглядную аналитику и экспертную поддержку.

«Альфа-босс» позволяет в режиме реального времени отслеживать движение финансов по всей группе компаний, узнавать о доступных предложениях, делегировать задачи своим исполнителям и контролировать их решение. Руководитель всегда видит, на какой стадии находится его запрос в банк. При этом группы компаний можно формировать как конструктор, например – по сфере деятельности.

В приложении клиенты получают только персонализированные предложения, сформированные на основе искусственного интеллекта с учётом индивидуальных потребностей и текущего портфеля. Такой подход также положительно сказывается на индивидуальных тарифах и процентных ставках.

Связь с закреплённым менеджером доступна через безопасный чат. Вся переписка проходит через собственные защищённые каналы банка с сохранением истории. Это обеспечивает необходимый уровень безопасности и конфиденциальности.

«Руководитель – тоже человек. Ему нужен банковский сервис для бизнеса, такой же удобный, как сервис для физических лиц. «Альфа-босс» как раз про простоту, удобство и скорость работы руководителей бизнеса с банком. Мы за экономию времени и комфорт наших клиентов. Рассчитываем, что «Альфа-босс» поможет им принимать решения ещё эффективнее», – поделился старший вице-президент, руководитель департамента продаж и развития среднего бизнеса «Альфа-банка» Евгений Монин.

Форум инновационных финансовых технологий Finopolis – одно из самых масштабных мероприятий, где обсуждают развитие и внедрение цифровых технологий и сервисов в финансовом секторе. Организатором выступает Банк России в партнёрстве с дилерами финансового рынка и IT-отраслью.

«Альфа-банк» – крупнейший универсальный частный банк в России. На протяжении более 30 лет занимает ведущие позиции во всех сегментах банковского бизнеса, клиентская база составляет более 1,8 млн корпоративных клиентов и 33,8 млн физических лиц по состоянию на июль. «Альфа-банк» развивается по модели Phygital, сочетая цифровые инновации с эффективной сетью физического присутствия, которая насчитывает более 700 офисов в Москве и более 2 500 городов с доставкой.

Подробнее об условиях – на сайте alfabank.ru.

Генеральная лицензия ЦБ РФ № 1326 от 16 января 2015 года.

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