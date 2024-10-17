Несовершеннолетний велосипедист пострадал в ДТП в Пскове

18:36, 17 октября 2024, ПАИ

Несовершеннолетний велосипедист попал под колёса автомобиля Opel Astra в Пскове у дома № 25 на улице Гражданской. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковская сводка. ПАИ».

В результате ДТП велосипедист 2013 года рождения госпитализирован в медучреждение.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.