Псковскую молодёжь приглашают присоединиться к профориентационной игре «Кадры»
Псковскую молодёжь приглашают присоединиться к профориентационной игре «Кадры», которая пройдёт на площадке Псковского городского молодёжного центра 22 октября. Мероприятие проведут специалисты Молодёжного кадрового центра Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.
Встреча пройдёт в рамках серии профориентационных мероприятий «Профессионалы будущего». Начало в 16:00 в Молодёжном центре на улице Максима Горького, 15.
«Игра продемонстрирует, насколько важно ответственно подходить к поиску работы и выстраивать доверительные отношения с работодателем», – отметили организаторы.
Регистрация по ссылке. Участие бесплатное.
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