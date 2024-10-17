Псковскую молодёжь приглашают присоединиться к профориентационной игре «Кадры»

20:20, 17 октября 2024, ПАИ

Псковскую молодёжь приглашают присоединиться к профориентационной игре «Кадры», которая пройдёт на площадке Псковского городского молодёжного центра 22 октября. Мероприятие проведут специалисты Молодёжного кадрового центра Псковской области, сообщили ПАИ организаторы.

Встреча пройдёт в рамках серии профориентационных мероприятий «Профессионалы будущего». Начало в 16:00 в Молодёжном центре на улице Максима Горького, 15.

«Игра продемонстрирует, насколько важно ответственно подходить к поиску работы и выстраивать доверительные отношения с работодателем», – отметили организаторы.

Регистрация по ссылке. Участие бесплатное.