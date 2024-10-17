Вечер современной поэзии «Дебаркадер» пройдёт в Пскове

20:58, 17 октября 2024, ПАИ

Вечер современной поэзии «Дебаркадер» пройдёт в Пскове 20 октября. Об этом сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской областной универсальной библиотеки имени В. Я. Курбатова.

Участниками встречи станут гости из разных городов России. Перед присутствующими выступят поэты Владимир Бауэр, Марина Евсеева, Владимир Захаров, Елизавета Клейн, Елизавета Клиорина, Иван Коновалов, Роман Ненашев, Андрей Сенов, Павел Синельников.

Мероприятие начнётся в 15:00 в актовом зале библиотеки имени В. Я. Курбатова (улица Профсоюзная, д. 2, первый этаж). Вход свободный.