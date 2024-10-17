Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Районный этап «Зарницы» прошёл в Кунье

Сегодня, 17 октября, на базе Куньинской школы прошел муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», организованный Центром внешкольной работы. Он стал первым мероприятием в рамках XVII районного фестиваля детского и юношеского творчества, посвященного Году семьи, пишет газета «Пламя».

Районный этап «Зарницы» прошёл в Кунье. Фото здесь и далее: ПАИ

В игре приняли участие команды из Куньинкой, Жижицкой, Пухновской и Ущицкой школ, каждой из которых было необходимо показать свои знания и умения сразу в нескольких конкурсах. Первые пять из них команды проходили параллельно. Это: строевая подготовка, спортивная подготовка, первая медицинская помощь, знание Отечественной истории, общевойсковая грамотность.

Завершились состязания военизированной эстафетой, где в качестве эстафетной палочки служил АК-74, а в ходе ее прохождения участникам предстояло разобрать и собрать автомат, разрядить магазин, бросить гранату, попасть по мишеням, завязать узел и не только.

В общем зачёте первое место заняла Куньинская школа, второе место – Жижицкая школа, третье – Ущицкая школа, отставшая от Жижицы лишь на одно очко.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 октября 2024

Районный этап «Зарницы» прошёл в Кунье
17 октября 2024

Вечер современной поэзии «Дебаркадер» пройдёт в Пскове
17 октября 2024

Участники СВО провели экскурсию по выставке «ZOV сердец» для псковских курсантов центра «Воин»
17 октября 2024

Псковскую молодёжь приглашают присоединиться к профориентационной игре «Кадры»
17 октября 2024

В Псковской епархии торжественно отметили 30-летие возрождения духовного образования
17 октября 2024

День бесплатной юридической помощи прошёл в филиале фонда «Защитники Отечества»
17 октября 2024

Книгу «К истокам Родины. Господин Псков» презентовала Ассоциация гуманитарной культуры
17 октября 2024

О славянском костюме эпохи викингов расскажут в Доме Беклешова в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...