Районный этап «Зарницы» прошёл в Кунье

21:17, 17 октября 2024, ПАИ

Сегодня, 17 октября, на базе Куньинской школы прошел муниципальный этап военно-патриотической игры «Зарница 2.0», организованный Центром внешкольной работы. Он стал первым мероприятием в рамках XVII районного фестиваля детского и юношеского творчества, посвященного Году семьи, пишет газета «Пламя».

В игре приняли участие команды из Куньинкой, Жижицкой, Пухновской и Ущицкой школ, каждой из которых было необходимо показать свои знания и умения сразу в нескольких конкурсах. Первые пять из них команды проходили параллельно. Это: строевая подготовка, спортивная подготовка, первая медицинская помощь, знание Отечественной истории, общевойсковая грамотность.

Завершились состязания военизированной эстафетой, где в качестве эстафетной палочки служил АК-74, а в ходе ее прохождения участникам предстояло разобрать и собрать автомат, разрядить магазин, бросить гранату, попасть по мишеням, завязать узел и не только.

В общем зачёте первое место заняла Куньинская школа, второе место – Жижицкая школа, третье – Ущицкая школа, отставшая от Жижицы лишь на одно очко.