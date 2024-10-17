Понаблюдать за кометами, Луной и Сатурном приглашают псковичей

22:51, 17 октября 2024, ПАИ

Клуб «‎АстроПсков» приглашает всех желающих понаблюдать за кометами, Луной и Сатурном. Встреча состоится у памятника Александра Невского на Соколихе 18 октября, сообщили организаторы.

Сбор участников встречи – на горке через дорогу от стоянки возле памятника, в программе вечера – наблюдение за кометой (примерно с 19 до 20 часов, позже не получится), Луной, Сатурном и прочими красотами.

«Как обычно, увидеть нас можно будет по лазерным указкам и большим телескопам. Одевайтесь теплее, берите горячий чай и приезжайте к нам! Если у вас есть бинокль или телескоп – привозите. Если надо, научим ими пользоваться. Если не надо, просто сможете похвастаться и получить море «спасибо» от других людей, кто сможет с помощью вашей техники что-то интересное увидеть», – обратились организаторы к потенциальным участникам.