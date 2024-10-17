​Нутрициолог объяснил причины появления бессонницы

08:15, 18 октября 2024, ПАИ

Дефицит витаминов и минералов в организме может стать причиной отсутствия сна, сообщил врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов в беседе с «Известиями».

Первым ценным веществом, нехватка которого приводит к бессоннице, он назвал магний. Этот микроэлемент помогает мозгу вырабатывать мелатонин и нейротрансмиттер под названием ГАМК, которые способствуют появлению сонливости. Кроме того, это вещество необходимо для расслабления мышц и снятия нервного перенапряжения, объяснил врач.

Ухудшает качество сна и дефицит железа. По его словам, железодефицитная анемия провоцирует синдром беспокойных ног, при котором конечности рефлекторно дергаются в ночное время, что делает сон прерывистым. Также бессонница может начаться при недостатке витаминов С и Е. Эти антиоксиданты, как отметил врач, не только защищают клетки организма от повреждения, но и способствуют засыпанию и комфортному сну.

Врач рекомендовал следить за уровнем витамина D: неустойчивый уровень витамина D, в том числе его недостаток или избыток, связаны с проблемами со сном. «Слишком много витамина D — и люди чувствовали сонливость в течение дня, что нарушало их циклы сна ночью. Слишком мало — и обычно они спали меньше часов в сутки», — пояснил специалист.