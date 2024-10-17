Для проведения работ по капремонту дома в деревне Крипецкое-1 ищут нового подрядчика

23:59, 17 октября 2024, ПАИ

Капитальный ремонт крыши у дома №10 на улице Центральной в деревне Крипецкое-1 Псковского района пошёл не по плану. В мае этого года Фонд капитального ремонта инициировал работы по замене крыши, но спустя почти шесть месяцев результат не закончен. Подробности у корреспондента «Первого Псковского».

На данный момент контракт с недобросовестным подрядчиком расторгнут.

«Объявлен аукцион. Десять дней на подачу заявок. В течение двух-трёх недель мы должны заключить контракт», – отметил гендиректор регионального Фонда капремонта Андрей Анисимов.