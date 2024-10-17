В России намерены запретить пользоваться электросамокатами до 16 лет

08:51, 18 октября 2024, ПАИ

В России намерены увеличить максимальный возраст для управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом со ссылкой на протокол совещания Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутатов Госдумы пишут «Известия».

По их данным, ведомства и парламентарии пришли к выводу о необходимости нового регулирования для таких видов транспорта. Законодатели и чиновники уверены, что минимальный возраст для управления СИМ нужно увеличить до 16 лет, а для управления ими нужно будет получить права.

Кроме того, предлагается запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части — такое ограничение планируется ввести не сразу, так как для этого нужно создать специальную инфраструктуру, которая не будет создавать угроз и помех для пешеходов и обычного транспорта.

В Минтрансе, в свою очередь, объяснили разработку новых правил массовым использованием СИМ и их растущим количеством. «Анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал: повышение возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих для передвижения СИМ по проезжей части, обосновано», — отметили в ведомстве.

С 16 лет в России сейчас, согласно действующим нормам, можно получать водительское удостоверение на мопеды и на мотоциклы. С 18 лет права выдаются тем, кто хочет водить автомобили и другие транспортные средства.