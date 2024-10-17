Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

В России намерены запретить пользоваться электросамокатами до 16 лет

В России намерены увеличить максимальный возраст для управления электросамокатами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Об этом со ссылкой на протокол совещания Минтранса, Минпромторга, МВД, Минцифры, Минюста и депутатов Госдумы пишут «Известия».

По их данным, ведомства и парламентарии пришли к выводу о необходимости нового регулирования для таких видов транспорта. Законодатели и чиновники уверены, что минимальный возраст для управления СИМ нужно увеличить до 16 лет, а для управления ими нужно будет получить права.

Кроме того, предлагается запретить движение СИМ по тротуарам и проезжей части — такое ограничение планируется ввести не сразу, так как для этого нужно создать специальную инфраструктуру, которая не будет создавать угроз и помех для пешеходов и обычного транспорта.

В Минтрансе, в свою очередь, объяснили разработку новых правил массовым использованием СИМ и их растущим количеством. «Анализ безопасности дорожного движения и правоприменительной практики показал: повышение возраста с 14 до 16 лет для лиц, использующих для передвижения СИМ по проезжей части, обосновано», — отметили в ведомстве.

С 16 лет в России сейчас, согласно действующим нормам, можно получать водительское удостоверение на мопеды и на мотоциклы. С 18 лет права выдаются тем, кто хочет водить автомобили и другие транспортные средства.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












17 октября 2024

Для проведения работ по капремонту дома в деревне Крипецкое-1 ищут нового подрядчика
17 октября 2024

Творческая встреча с поэтом, писателем, путешественником из Санкт-Петербурга Сергеем Бурыкиным прошла в Плюссе
17 октября 2024

Стало известно, кто представит Псковскую область на федеральном этапе конкурса «Флагманы образования»
17 октября 2024

Жительницу Красногородска поздравила с 90-летним юбилеем Валентина Понизовская
17 октября 2024

Как прошёл второй день форума «Постсоветское пространство в исторической ретроспективе»
17 октября 2024

Районный этап «Зарницы» прошёл в Кунье
17 октября 2024

Вечер современной поэзии «Дебаркадер» пройдёт в Пскове
17 октября 2024

Участники СВО провели экскурсию по выставке «ZOV сердец» для псковских курсантов центра «Воин»

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...