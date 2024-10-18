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Общество

Опыт городского благоустройства обсудили депутаты в Пскове

Опыт городского благоустройства по программе инициативного проектирования на примере округа №12 обсудили в Псковской городской Думе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото: пресс-служба ПГД

«Образовательный курс по повышению уровня депутатских знаний продолжается. На этом занятии депутат Григорий Стороненков расскажет, как проводились собрания с жильцами в округе и идеи по проектам воплощались в жизнь», - подчеркнул председатель Думы Александр Гончаренко.

Участникам мероприятия рассказали об исполнении работ по инициативному проекту «Белочкин хуторок». Первая встреча по обсуждению благоустройства территории прошла в ноябре 2023 года. Тогда глава города Пскова Борис Елкин поддержал инициативу жителей округа участвовать в конкурсе. Почти год спустя, 16 октября, сотрудники городской администрации провели предварительную проверку. На бывшем пустыре проложены дорожки, начат монтаж скамеек, урн, детской площадки. Отметим, в настоящее время от округа №12 заявлено пять инициативных проектов.

«Пять инициативных групп проделали огромную работу для того, чтобы пять территорий нашего округа стали лучше, комфортнее и безопаснее», - рассказал Григорий Стороненков.

Также с докладами на прошедшем мероприятии по вопросам реализации инициативных проектов на территории Псковской области и деятельности администрации Пскова в рамках рассмотрения инициативных проектов Пскова выступили сотрудники профильных подразделения правительства Псковской области и администрации города Пскова.

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