Псковичка вышла в финал всероссийского конкурса «Студент года. Педагоги»

10:15, 18 октября 2024, ПАИ

Четверокурсница ПсковГУ Арина Васильева вышла в финал Всероссийского конкурса «Студент года. Педагоги» в номинации «Педагог-предметник», сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

«Мне захотелось поучаствовать в конкурсе, чтобы проверить свои силы, а также найти единомышленников», – поделилась девушка. В своей видеовизитке она рассказала о главном уроке, который вынесла за годы учёбы в университете и участия в педагогических мероприятиях.

Финал Всероссийского конкурса «Студент года. Педагоги» будет проходить в Уфе с 22 по 26 октября. Проект реализуют Министерство науки и высшего образования России, Министерство просвещения РФ и Российский союз молодёжи при поддержке «Росмолодёжь. Гранты». Конкурс проводится с целью повышения престижа профессии педагога, поддержки научных достижений студентов-педагогов, а также для того, чтобы сформировать сообщество лидеров педагогического направления, разделяющих общие ценности и готовых брать на себя ответственность за развитие страны.