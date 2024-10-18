В Псковской области жене погибшего на СВО военного вручили орден Мужества
В Пыталово жене погибшего на СВО гвардии ефрейтора Владимира Чижова Лидии вручили орден Мужества. Об этом сообщила глава Пыталовского муниципального округа Вера Кондратьева в своём Telegram-канале.
«Владимир Чижов с честью выполнил свой воинский долг и погиб от ран, полученных в ходе специальной военной операции, сражаясь за безопасность нашей страны», – отметила Вера Кондратьева.
Администрация Пыталовского муниципального округа всегда будет готова оказать поддержку жене, подчеркнула глава округа.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
18 октября 2024
Лотос судьбы: получивший письмо от девочки боец 76-й дивизии передал ей памятный подарок
18 октября 2024
В Пскове четырём не вставшим на воинский учёт бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат