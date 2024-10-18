Видеоигры могут «омолодить» мозг почти на 14 лет

11:42, 18 октября 2024, ПАИ

Учёные установили, что видеоигры «омолаживают» мозг практически на 14 лет, пишет «Газета.ru».

Исследователи Западного университета в Австралии выявили, что видеоигры влияют на когнитивные способности и могут сохранить молодость мозга, а физическая активность влияет на улучшение психического здоровья.

В рамках исследования более двух тысяч человек опросили об их образе жизни и физической активности, затем дали пройти серию онлайн-игр Creyos для оценки вербальных навыков, памяти и внимания.

После этого данные участников проанализировали и обнаружили, что видеоигры положительно влияют на когнитивные способности людей, а регулярные занятия спортом более 150 минут в неделю укрепляли психическое здоровье. По результатам исследования выявили, что люди, которые проводят более пяти часов в неделю за видеоиграми, обладали такими же когнитивными функциями, как люди моложе на 13,7 года. Менее увлечённые игроки продемонстрировали «омоложение» мозга только на 5,2 года.