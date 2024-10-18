В Пскове четырём не вставшим на воинский учёт бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат

11:04, 18 октября 2024, ПАИ

Рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга, прошёл в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела СК России по Псковскому гарнизону.

Во время рейда было проверено девять граждан, среди них четверо мужчин не встали на воинский учёт. Им вручили повестки, а также доставили в военный комиссариат.

Кроме того, всем мужчинам разъяснили правовую ответственность за нарушение миграционного законодательства, а также право поступления на военную службу по контракту или трудоустройство в качестве гражданского персонала в ВС РФ.