Многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать Изборский музей в любой день

11:09, 18 октября 2024, ПАИ

Многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать Изборский музей в любой рабочий день, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Согласно указу президента России «О мерах социальной поддержки многодетных семей» многодетные семьи имеют право на бесплатное посещение музеев независимо от места жительства при предъявлении удостоверения, подтверждающего статус многодетной семьи, или двухмерного штрихового кода (QR-кода), содержащегося в электронном удостоверении многодетной семьи.