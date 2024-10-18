Часть улицы Труда в Пскове временно перекроют 22 октября

11:25, 18 октября 2024, ПАИ

Улицу Труда в Пскове частично перекроют 22 октября для проведения дорожных работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

В этот день движение транспорта по одной полосе проезжей части на улице Труда в районе здания № 27 будет перекрыто с 10:00 до 18:00.

Водителей просят учесть информацию при планировании поездок, внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков и выбирать пути объезда.