Лотос судьбы: получивший письмо от девочки боец 76-й дивизии передал ей памятный подарок

11:51, 18 октября 2024, ПАИ

Военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии передал подарок школьнице из Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова.

«К нам на той неделе обратился боец 76-й дивизии с позывным Лотос, который находится в зоне СВО. Перед Новым годом он получил письмо из Пскова. По стечению судьбы в нём была прикреплена фотография, где девочка держит в руках лотос. Она пожелала бойцу, чтобы этот цветок оберегал его и спас. И так получилось, что боец именно с таким позывным получил это письмо», – отметила Мария Филонова.

По её словам, боец хранит письмо и носит его с собой. «Он ходит с ним в бои и считает, что это письмо досталось ему по воле судьбы. Девочку зовут Мила, и она учится в лицее № 21 Пскова. Для неё подарок от бойца – сюрприз», – рассказала Мария Филонова.

Кроме того, руководитель штаба перед награждением девочки провела для школьников «Разговор о важном» и подарила от бойца каждому школьнику по шоколадке. «Мы как раз на таких занятиях пишем письма бойцам. И эта история – доказательство того, что бойцы получают письма. Для них это очень важно», – заключила она.