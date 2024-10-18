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Общество

Лотос судьбы: получивший письмо от девочки боец 76-й дивизии передал ей памятный подарок

Военнослужащий 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознамённой ордена Суворова дивизии передал подарок школьнице из Пскова. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила руководитель регионального штаба Комитета семей воинов Отечества, общественный помощник губернатора Мария Филонова.

Фото здесь и далее предоставила Мария Филонова

«К нам на той неделе обратился боец 76-й дивизии с позывным Лотос, который находится в зоне СВО. Перед Новым годом он получил письмо из Пскова. По стечению судьбы в нём была прикреплена фотография, где девочка держит в руках лотос. Она пожелала бойцу, чтобы этот цветок оберегал его и спас. И так получилось, что боец именно с таким позывным получил это письмо», – отметила Мария Филонова.

По её словам, боец хранит письмо и носит его с собой. «Он ходит с ним в бои и считает, что это письмо досталось ему по воле судьбы. Девочку зовут Мила, и она учится в лицее № 21 Пскова. Для неё подарок от бойца – сюрприз», – рассказала Мария Филонова.

Кроме того, руководитель штаба перед награждением девочки провела для школьников «Разговор о важном» и подарила от бойца каждому школьнику по шоколадке. «Мы как раз на таких занятиях пишем письма бойцам. И эта история – доказательство того, что бойцы получают письма. Для них это очень важно», – заключила она.

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