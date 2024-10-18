Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

При каких заболеваниях стоит отказаться от хлеба: советы диетолога

При заболеваниях органов пищеварения, обострении болезней двенадцатиперстной кишки и язвы желудка из рациона исключают все виды хлеба, кроме белого из муки высшего сорта, который следует есть в подсушенном виде, пишет «Газета.ру» со ссылкой на врача-диетолога Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлию Чехонину.

Фото: ПАИ

Ржаной хлеб вреден при повышенной кислотности желудка, а частое употребление этого продукта может привести к обострению гастрита. Однако для человека без перечисленных нарушений чёрный хлеб безопасен. А при заболеваниях желудочно-кишечного тракта чёрный хлеб исключается из рациона только на время лечения, а при ремиссии его можно начинать вводить в рацион в малых количествах, отметила диетолог.

На возникновение диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения хлеб не влияет. Так, ожирение чаще всего появляется из-за неумеренности в еде. К нему приводит не сам хлеб, а масло, ветчина и сыр, которые на него кладут, заключила Юлия Чехонина.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 октября 2024

Жители псковской деревни жалуются на недобросовестный ремонт многоквартирного дома
18 октября 2024

Дежурные группы сформируют в начальных классах псковских школ на время карантина
18 октября 2024

При каких заболеваниях стоит отказаться от хлеба: советы диетолога
18 октября 2024

Псковская областная филармония отмечает 80-летие
18 октября 2024

Лотос судьбы: получивший письмо от девочки боец 76-й дивизии передал ей памятный подарок
18 октября 2024

Часть улицы Труда в Пскове временно перекроют 22 октября
18 октября 2024

Многодетные семьи теперь могут бесплатно посещать Изборский музей в любой день
18 октября 2024

В Пскове четырём не вставшим на воинский учёт бывшим мигрантам вручили повестки в военкомат

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...