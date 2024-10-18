При каких заболеваниях стоит отказаться от хлеба: советы диетолога

12:01, 18 октября 2024, ПАИ

При заболеваниях органов пищеварения, обострении болезней двенадцатиперстной кишки и язвы желудка из рациона исключают все виды хлеба, кроме белого из муки высшего сорта, который следует есть в подсушенном виде, пишет «Газета.ру» со ссылкой на врача-диетолога Клиники лечебного питания Федерального центра питания и биотехнологии Юлию Чехонину.

Ржаной хлеб вреден при повышенной кислотности желудка, а частое употребление этого продукта может привести к обострению гастрита. Однако для человека без перечисленных нарушений чёрный хлеб безопасен. А при заболеваниях желудочно-кишечного тракта чёрный хлеб исключается из рациона только на время лечения, а при ремиссии его можно начинать вводить в рацион в малых количествах, отметила диетолог.

На возникновение диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения хлеб не влияет. Так, ожирение чаще всего появляется из-за неумеренности в еде. К нему приводит не сам хлеб, а масло, ветчина и сыр, которые на него кладут, заключила Юлия Чехонина.