В Пскове пьяный водитель-рецидивист пытался обмануть суд, но всё равно получил 2,5 года тюрьмы
Жителя Пскова осудили за неоднократное вождение в нетрезвом виде, сообщили ПАИ в пресс-службе суда.
Установлено, что 38-летний пскович неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности за управление автомобилем в нетрезвом виде.
Однако при даче показаний он вину не признал и пояснил, что в пьяном виде автомобилем не управлял, а всего лишь выпил водки и уснул на водительском сиденье. Он отметил, что машина сама откатилась назад, из-за чего и случилось ДТП.
В суде свидетели отметили, что пскович находился в состоянии алкогольного опьянения, агрессивно управлял транспортным средством и во время парковки наехал на другой автомобиль.
Сотрудники ГИБДД установили, что мужчина действительно был пьян. Однако самостоятельный откат автомобиля назад исключён, поскольку у автомобиля на тот момент была зимняя, шипованная резина. Кроме того, по данным Псковского гидрометцентра, гололедицы в тот день не было.
Суд признал псковича виновным в совершении преступления по части 2 статьи 264.1 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года шесть месяцев в исправительной колонии общего режима. Также он лишён права заниматься деятельностью, связанной с управлением всеми видами механических транспортных средств сроком на четыре года.
Приговор суда ещё не вступил в законную силу. Сторона защиты на приговор суда первой инстанции подала апелляционную жалобу.
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