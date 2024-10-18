Картину Карла Брюллова из собрания Псковского музея впервые представят в Санкт-Петербурге

12:37, 18 октября 2024, ПАИ

18 октября полотно кисти Карла Брюллова «Портрет Н. Ф. Здекауэра» из коллекции Псковского музея-заповедника впервые будет представлено в Санкт-Петербурге на выставке «Великий Карл. К 225-летию К. П. Брюллова» в Михайловском дворце Русского музея. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

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На юбилейной выставке «великого Карла» посетители смогут увидеть около 160 полотен его кисти и до 250 акварелей и рисунков. «Одной из наиболее интересных работ станет жемчужина псковской коллекции. Портрет Николая Здекауэра входит в основную экспозицию Картинной галереи Псковского музея-заповедника и впервые покидает пределы Пскова», – рассказали в музее.

Карл Брюллов написал портрет своего лечащего врача за несколько лет до своего ухода. Николай Здекауэр (1815–1898 годы) – врач-терапевт, доктор медицины, основатель общества «Народное здравие». На картине изображён с орденом Св. Анны 1-й степени.

«Портрет может быть отнесён к числу лучших работ художника, – отметили в музее. – В нём Брюллов обнаружил свои окрепшие профессиональные знания и умение воспроизвести жизненно-правдивый облик человека. Тонко и выразительно передал художник живое лицо своего врача. Карл, выехавший на лечение, хорошо знал о близости своей смерти. Однажды в беседе с итальянским доктором Тавацци Брюллов сказал: «Я скоро умру. Доктор З., который лечил меня в Петербурге и которому я очень верю, сказал мне откровенно, что с моей болезнью я не проживу и пяти лет, а в этом году оканчивается определённый им срок».

Художник умер в июне 1852 года, через несколько недель после этого разговора.

В музейное собрание портрет Н. Ф. Здекауэра поступил в 1919 году из коллекции Епархиального архитектора Анатолия Подчекаева, связанного судьбой с Псковской землёй: он родился в Опочке, учился в Пскове. Им спроектированы здания Мариинской гимназии в Пскове и кирхи Святого Петра в Печорах.

Шедевр из коллекции Псковского музея-заповедника будет экспонироваться на выставке до 12 мая 2025 года.