Пока пскович спал, жена оформила на него микрозаём

13:19, 18 октября 2024, ПАИ

Пока житель Пскова спал, его жена оформила на него микрозаём, сообщили ПАИ в городском суде.

Установлено, что псковичка, пока её муж спал, оформила на его имя договор потребительского займа в размере 18 тысяч рублей, воспользовавшись принадлежащими ей и её мужу мобильными телефонами.

Через месяц мужчине позвонил на телефон сотрудник микрофинансовой компании и сообщил о просрочке оплаты по договору. Пскович обратился в полицию, сотрудниками которой и были установлены обстоятельства совершения преступления.

Теперь псковичка обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.