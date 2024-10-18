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Происшествия

Пока пскович спал, жена оформила на него микрозаём

Пока житель Пскова спал, его жена оформила на него микрозаём, сообщили ПАИ в городском суде.

Установлено, что псковичка, пока её муж спал, оформила на его имя договор потребительского займа в размере 18 тысяч рублей, воспользовавшись принадлежащими ей и её мужу мобильными телефонами.

Через месяц мужчине позвонил на телефон сотрудник микрофинансовой компании и сообщил о просрочке оплаты по договору. Пскович обратился в полицию, сотрудниками которой и были установлены обстоятельства совершения преступления.

Теперь псковичка обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет. Уголовное дело направили в суд для рассмотрения.

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