Чемпионат России по воздухоплавательному спорту 2025 года пройдёт в Великих Луках
Чемпионат России по воздухоплавательному спорту 2025 года пройдёт в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание в Великих Луках и не только».
Соревнования запланированы с 8 по 16 июня. 12 июня состоится общий старт аэростатов, посвящённый Дню России, 14 июня пройдёт кей-граб, а следующий день отведён для резервного спортивного полёта и торжественного закрытия встречи воздухоплавателей.
«Предварительно в программе указаны традиционные локации проведения массовых полетов: Крепость и набережная реки Ловати», – сообщается в Telegram-канале.
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