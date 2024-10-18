Чемпионат России по воздухоплавательному спорту 2025 года пройдёт в Великих Луках

13:07, 18 октября 2024, ПАИ

Чемпионат России по воздухоплавательному спорту 2025 года пройдёт в Великих Луках, сообщается в Telegram-канале «Воздухоплавание в Великих Луках и не только».

Соревнования запланированы с 8 по 16 июня. 12 июня состоится общий старт аэростатов, посвящённый Дню России, 14 июня пройдёт кей-граб, а следующий день отведён для резервного спортивного полёта и торжественного закрытия встречи воздухоплавателей.

«Предварительно в программе указаны традиционные локации проведения массовых полетов: Крепость и набережная реки Ловати», – сообщается в Telegram-канале.

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