В Псковском районе ищут нового подрядчика для ремонта многоквартирного дома

13:13, 18 октября 2024, ПАИ

Жители деревни Крипецкое-1 Псковского района страдают от недобросовестного ремонта двухэтажного многоквартирного дома с печным отоплением на улице Центральной, 10, сообщают корреспонденты «Первого Псковского».

В мае этого года Фонд капитального ремонта Псковской области отремонтировал крышу дома, но спустя полгода после ремонта жители стали жаловаться на появившиеся трещины в стенах, забитые дымоходы и большое количество мусора во дворе. «Вот здесь доски есть, а вон там уже нет. То есть это всё не доделали и бросили», – комментирует жительница дома.

Помимо этого, люди страдают от проблем с выгребной ямой, которая оказалась под завалами из-за строительного мусора. Другую выгребную яму в непогоду размывает из водостока, так как её установку не завершили.

Из-за простаивания ремонтных работ крышу дома временно покрыли плёнкой, из-за чего вода попала внутрь и по стенам в подъезде пошли трещины. «Велосипед моего внука стоял в луже, вода текла по лестницам», – рассказала одна из жительниц многоквартирного дома. Теперь внутри некоторых квартир требуется косметический ремонт.

Кроме того, люди страдают из-за проблем с дымоходом – дым при попытке затопить печь идёт в квартиру. Некоторые жители смогли устранить проблему своими силами, но пожилые люди не могут справиться с ней самостоятельно и вынуждены в отопительный сезон жить в холодном помещении.

«Вопрос с недобросовестным подрядчиком решён. Надо прочистить трубы, чтобы они работали в том режиме, в котором необходимо в отопительный период», – прокомментировал первый заместитель главы администрации Псковского района Святослав Колинко.

Контакт с недобросовестным подрядчиком уже расторгли. Региональный фонд капитального ремонта ищет другого исполнителя в рамках аукциона. «У нас объявляется аукцион. Дальше десять дней на подачу заявок, а дальше – процедура аукциона. То есть в течение двух-трёх недель мы должны заключить контракт», – отметил гендиректор Фонда капитального ремонта Псковской области Андрей Анисимов.

Новый исполнитель должен устранить нарушения до конца года.