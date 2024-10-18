Псковичи могут заявиться на премию в области защиты окружающей среды

13:05, 18 октября 2024, ПАИ

Жители Псковской области могут заявиться на премию в области защиты окружающей среды. Прием заявок на «Зеленую Премию» продлится до 1 ноября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

«Зеленая Премия» — ежегодный конкурс за достижения в области защиты окружающей среды, экологического просвещения, внедрения лучших практик в природоохранной сфере, а также за проявления лидерского потенциала в экологии. Премия запущена в 2021 году ППК «Российский экологический оператор» в рамках масштабной просветительской кампании, направленной на популяризацию реформы обращения с твердыми коммунальными отходами, осознанного потребления и формирование новой экологической культуры среди населения России.

Целью премии в 2024 году станет отбор лучших практик, инициатив, достижений и инноваций, лидеров и общественных проектов в области устойчивого развития, обращения с отходами и разумного потребления, экологического просвещения и популяризации ответственного экологического образа жизни.

Номинантами и победителями премии станут физические и юридические лица, культурные, корпоративные, общественные и образовательные организации, осуществляющие деятельность, связанную с экологическими проектами в природоохранной сфере.

В 2024 году премия пройдет в новом формате. Формат открытия «Зеленой Премии» предполагает интерактивное шоу, где активисты рассказывают о своих экологических проектах и достижениях, а после получают обратную связь от почетных гостей. Премия подразумевает взаимодействие с участниками в течение всего года, акселерационную программу, сопровождение победителей при поддержке партнеров Премии.

Принять участие в «Зеленой Премии» можно в трех треках: «Профессиональный трек», «Общественный трек», «Зеленая Премия: Юннаты».

Профессиональный трек выявляет проекты крупных промышленных компаний и бизнеса, региональных операторов, высших и средних специальных учебных заведений, средств массовой информации и новых медиа.

Общественный трек выявляет экологических лидеров, тиражирует и масштабирует лучшие общественные проекты в природоохранной отрасли, поддерживает социальных предпринимателей в сфере экологии.

Трек «Зеленая Премия. Юннаты» поощряет лучшие экологические проекты и практики активистов в возрасте 10–18 лет. В рамках этой номинации участвуют ребята из юннатского движения, а также сотрудники учебных заведений. Трек проходит в партнерстве с Российским движением детей и молодежи «Движение первых».