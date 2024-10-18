При виде какого слова люди зевают, зачем они это делают и почему зевота заразна, рассказали эксперты

16:19, 18 октября 2024, ПАИ

При виде какого слова люди зевают, зачем они это делают и почему зевота заразна, рассказали эксперты, пишет газета «Аргументы и факты».

Многие соединяют процесс зевка с насыщением нашего организма кислородом. Считается, что, когда человек зевает, кровь обогащается кислородом. Однако если бы это было так, то пловцы, альпинисты и пилоты зевали бы всегда.

Учёные стали проводить эксперименты и замерять уровень кислорода в крови. Оказалось, что после зевоты уровень кислорода оставался на том же уровне. Поэтому исследователи начали искать другие параметры, которые меняются в организме.

Они выяснили, что после зевка у человека меняется температура мозга. Во время зевка наш мозг охлаждается, но никак не насыщается кислородом. Учёные провели аналогию с морскими млекопитающими, которые зевают под водой. Когда они зевают, у них останавливается дыхание. Это подтверждает, что зевок и дыхательная система никак не связаны.

Однако почему же люди зевают вечером перед сном, днём на работе или даже по утрам, когда не выспались? Всё дело в работе мозга, который за целый день нагрузки устаёт, а к вечеру требует отдыха. В этом случае мозг можно сравнить с компьютером – когда он сильно загружен работой, детали начинают перегреваться и в этот момент включается система охлаждения. Так и зевание помогает охладить наш мозг после бурной деятельности.

Про зевоту также говорят, что она «заразна». Учёные заявили, что это явление наблюдается только у высокосоциальных видов животных и у людей. Это натолкнуло исследователей на мысли о том, что с помощью зевоты животные передают друг другу какую-то информацию. Эксперименты показали, что после зевоты одного члена группы повышается бдительность у других, они быстрее реагируют на угрозы.

Зевота заразна не только, когда мы её видим вживую, но даже когда мы слышим о ней или читаем.

«Учёные выяснили, что 60% людей реагируют не только на сам процесс зевоты, но и на написанное на бумаге слово «зевота», – рассказала порталу «Наука.РФ» ассистент кафедры детских болезней КИДЗ имени Н. Ф. Филатова Первого МГМУ имени И. М. Сеченова, кандидат медицинских наук Светлана Шаталина. Также она отметила, что согласно теории, раньше зевота служила сигналом для отхода ко сну в первобытных племенах.

По словам Светланы Шаталиной, «заразность» зевоты могут объяснить зеркальные нейронные связи. Из-за их развития люди могут копировать то, что делают другие. В процессе эволюции этот навык закрепился, потому что он помогал нашим предкам сосуществовать в одном племени.

Также учёные приводят факт, что, чем больше мы знаем человека, тем больше шансов на то, что мы зевнём ему в ответ. Этот зевок называют «зевком эмпатии».

Кроме этого, эксперт приводит и другие интересные факты о зевоте. Так, человек не сможет зевнуть, если на него кто-то смотрит, а пассажирам самолётов во время взлёта и посадки зевать полезно. Зевок избавит от заложенности ушей, а также выравнивает давление на барабанную перепонку. А вот некоторые животные, такие как львы и мартышки, зевают, когда испытывают голод.