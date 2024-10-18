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Общество

Площадь Ленина в Пскове исключили из схемы размещения рекламных конструкций

Место на площади Ленина в Пскове, где установлен светодиодный экран, исключили из схемы размещения рекламных конструкций. Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации.

Фото: ПАИ

Согласно документу, место со стороны дома № 1 на площади Ленина на территории сквера, расположенного у здания ПсковГУ, больше не будет использоваться для размещения рекламных конструкций.

Ранее это анонсировал заместитель главы администрации города Андрей Ульянов.

Напомним, что по решению суда билборд на площади Ленина будет демонтирован. Владелец пытался обжаловать это решение, но суд отказал в иске.

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