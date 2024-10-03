На площади Ленина больше не будут размещаться рекламные конструкции

15:03, 03 октября 2024, ПАИ

Рекламные конструкции больше не будут размещаться на площади Ленина в Пскове, об этом сообщил заместитель главы администрации города Андрей Ульянов.

Администрация Пскова проводит системную работу по контролю за размещением рекламных конструкций на территории муниципалитета, отметил он. В рамках этой деятельности были выявлены существенные нарушения условий договора на размещение светодиодного экрана на площади Ленина, допущенные компанией «Городской формат». В итоге было принято решение о расторжении договора в одностороннем порядке.

Владелец рекламной конструкции пытался обжаловать это решение в областном арбитражном суде, однако 30 сентября 2024 года в удовлетворении иска от «Городского формата» было отказано.

После вступления решения арбитражного суда, «Городской формат» должен в течение десяти дней демонтировать рекламную конструкцию и привести городское рекламное место в надлежащее состояние. Если это не будет сделано, то демонтаж рекламного щита осуществит администрация города с последующим взысканием понесенных затрат с владельца рекламной конструкции, пояснил Андрей Ульянов.

«Кроме того, в настоящее время администрацией города Пскова принято решение об исключении вышеуказанного места размещения рекламной конструкции из соответствующей схемы, в связи с чем появление каких либо иных рекламных конструкций на площади Ленина не планируется», – добавил он.