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Культура

25 октября Пушкинский заповедник приглашает участников СВО с семьями на театрализованную программу

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в рамках всероссийской акции «Музейная неделя» 25 октября в 16:00 проведёт театрализованную интерактивную программу «Мой Пушкин» специально для участников СВО и членов их семей, сообщили ПАИ в пресс-службе учреждения.

Также этих гостей с 19 по 25 октября ждут во всех выставочных залах, а также на экскурсиях по мемориальным усадьбам «Михайловское», «Петровское», «Тригорское», по музею «Пушкинская деревня» и Музею-мельнице в деревне Бугрово.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

В учреждении отметили, что бесплатные билеты при предъявлении документов, дающих право на льготу, можно получить в кассах музеев и на сайте Пушкинского заповедника.

«Напомним, что участники СВО и члены их семей всегда, а не только в рамках акции «Музейная неделя», имеют право на бесплатное посещение всех объектов Пушкинского заповедника, а также музейных программ», – добавили в пресс-службе музея.

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