Корова переломала рёбра работнику псковского хозяйства

13:36, 18 октября 2024, ПАИ

Сотрудник опытно-производственного хозяйства «Родина» получил травму на рабочем месте, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.

44-летнего работника животноводческого хозяйства в Псковском районе боднула корова. В итоге у мужчины диагностированы перелом рёбер и ушибы.

Обстоятельства происшествия выясняются, проводится расследование несчастного случая.