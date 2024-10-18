Корова переломала рёбра работнику псковского хозяйства
Сотрудник опытно-производственного хозяйства «Родина» получил травму на рабочем месте, сообщили ПАИ в Государственной инспекции труда в Псковской области.
44-летнего работника животноводческого хозяйства в Псковском районе боднула корова. В итоге у мужчины диагностированы перелом рёбер и ушибы.
Обстоятельства происшествия выясняются, проводится расследование несчастного случая.
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