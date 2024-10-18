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Общество

Кадровые вопросы рассмотрели члены правового комитета Псковской гордумы

Несколько кадровых вопросов рассмотрели члены комитета по правовым вопросам и развитию местного самоуправления Псковской городской Думы. Заседание комитета прошло в пятницу, 18 октября, под председательством депутата Константина Болотина. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Думы.

Фото: пресс-служба Псковской городской Думы

В частности, рассматривались вопросы об исключении из состава бюджетного и земельного комитетов городской Думы и комиссии по регламенту и депутатской этике депутата ПГД по округу № 3 Ивана Мешкова в связи с досрочным прекращением полномочий депутата ПГД и избранием его главой Гдовского района.

Кроме того, участники заседания обсудили вопросы о включении в состав социального комитета ПГД депутата по округу № 5 Анны Дмитриевой, в состав комиссии по регламенту и депутатской этике – депутата по единому избирательному округу Алексея Форша. Основанием для рассмотрения стали письменные заявления данных депутатов.

Также в повестке дня был вопрос об избрании нового заместителя председателя комиссии по регламенту и депутатской этике городской Думы.

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