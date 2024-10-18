Россиянин восстановил легендарный автомобиль из фильма «Операция «Ы»

14:23, 18 октября 2024, ПАИ

Житель Златоуста из Челябинской области восстановил модель автомобиля-мотоколяски СМЗ С-3А, на которой передвигалась троица из фильма Леонида Гайдая «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», сообщает администрация Златоустовского городского округа.

Имени мастера пока раскрывать не стали. Автомобиль-мотоколяска выпущен в 1966 году. На нем в фильме перемещались Трус, Балбес и Бывалый в исполнении Георгия Вицина, Юрия Никулина и Евгения Моргунова.