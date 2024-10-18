Школьный стадион отремонтировали в Великолукском районе
Ремонт стадиона завершили в Лычевской средней школе Великолукского района, сообщил в своём Telegram-канале глава района Алексей Кузьмин.
Рабочие выполнили планировку территории стадиона, обустроили беговые дорожки, футбольное поле и частично установили ограждения.
Ремонт производился в рамках федерального проекта «Успех каждого ребёнка» президентского национального проекта «Образование».
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