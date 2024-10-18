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Общество

Более 1,8 тысячи километров дорог отремонтировали в Псковской области за пять лет

За последние пять лет в Псковской области отремонтировали более 1,8 тысячи километров автодорог. Из них почти 1,3 тысячи километров – это региональные трассы, а более 500 километров – местные дороги. Об этом стало известно на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и врио председателя регионального комитета по транспорту и дорожному хозяйству Станислава Стармолотова, состоявшейся в преддверии Дня работника дорожного хозяйства, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

«Заканчивается сезон строительных работ в дорожной сфере. Отрасли есть чем гордиться. Достаточно большое количество объектов приведено в порядок. В этом году в планах к ремонту порядка 230 километров дорог и большое число мостовых сооружений», – обратил внимание Михаил Ведерников и поздравил с наступающим профессиональным праздником специалистов комитета, подведомственных учреждений и подрядчиков.

Михаил Ведерников отметил, что с 2019 года объём дорожного фонда Псковской области увеличился более чем в два раза. Если в 2019 году он составлял чуть больше шести миллиардов рублей, то в этом году превысил 13 миллиардов рублей. В частности, на реализацию президентского национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2024 году выделено 6,4 миллиарда рублей.

Станислав Стармолотов сообщил, что значительное увеличение финансирования позволило правительству области ускорить темпы ремонта и реконструкции объектов. За последние пять лет к нормативу привели более 1,8 тысячи автодорог, из них около 1,4 тысячи километров удалось отремонтировать и реконструировать благодаря нацпроекту. Таким образом, доля региональных дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась до 45%.

В частности, были полностью отремонтированы важные для региона дороги, такие как Новгородка – Пушкинские Горы (24,6 километра) в Пушкиногорском районе, граница с Эстонией – Печоры – Изборск (23,2 километра) в Печорском муниципальном округе, Псков – Кислово – Палкино в Псковском и Палкинском районах (35,3 километра).

Станислав Стармолотов уточнил, что благодаря национальному проекту доля дорог Псковской агломерации, которые были отремонтированы, достигла почти 89 %. Это касается не только Пскова, но и соседних муниципальных образований: Печорского муниципального округа, Островского, Палкинского и Псковского районов. По опорной сети региона этот показатель к концу года увеличится почти до 80 %.

Михаил Ведерников обсудил дорожные работы, запланированные на текущий год, и спросил о возможных сложностях или проблемных объектах. Станислав Стармолотов заверил, что таких объектов нет, работы идут штатно и по плану. Технические сложности решаются, и текущий год, как и пятилетний план национального проекта, будут завершены без срывов и с полным выполнением показателей.

Участники встречи также поговорили о планах по продолжению дорожных работ в следующем году и определили наиболее важные участки.

Напомним, общая протяжённость сети автомобильных дорог Псковской области – более 24 тысяч километров, в том числе более 900 километров федеральных, порядка 7,9 тысячи километров региональных и более 15 тысяч километров местных дорог общего пользования.

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