ПсковГУ открыл первый Кикоинский класс в Великих Луках

15:34, 18 октября 2024, ПАИ

Первый Кикоинский класс открылся в Инженерно-экономическом лицее Великих Лук. Договор подписали представители ПсковГУ и директор учебного заведения Юлия Ярышкина, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Проект призван воспитать у детей любовь к исследовательской культуре и наукам. Научной деятельностью пятиклассники-лицеисты будут заниматься не только со своими учителями, но и с сотрудниками университета.

Обучение в Кикоинских классах поможет лицеистам получить дополнительные навыки как в экспериментальной, так и в проектной деятельности. «Школьники выстроят в дальнейшем свой жизненный путь так, что будут самыми востребованными жителями нашего города, региона, всей страны», – отметила заместитель начальника управления образования администрации Великих Лук Инна Репях.

Напомним, в сентябре 2023 года первый Кикоинский класс открылся в Полоцке (Белоруссия). При удачном прохождении образовательного эксперимента опыт полочан будет использован и в других белорусских школах.