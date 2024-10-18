Около 300 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Псковской области по кудо
Около 300 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Псковской области по кудо, которые пройдут в Пскове 19 октября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
В соревнованиях сойдутся спортсмены из Ленинградской, Псковской и Калужской областей, а также Санкт-Петербурга и Белоруссии.
Турнир будет проходить на двух татами, начало соревнований в 10:00 в псковском спорткомплексе «Олимп».
Отметим, что областные состязания являются отборочным этапом на чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа, которые пройдут в Череповце в ноябре.
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Около 300 спортсменов примут участие в чемпионате и первенстве Псковской области по кудо
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