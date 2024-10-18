Псковская «Стрела» стала победителем футбольного турнира в Великом Новгороде

16:39, 18 октября 2024, ПАИ

Команда воспитанников псковской спортшколы по футболу «Стрела» 2017 года рождения стала победителем турнира «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в пресс-службе спортивной школы.



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира



Фото: пресс-служба турнира













В турнире участвовали десять команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Валдая.

Первая команда «Стрелы» под руководством Сергея Иванова и Алексея Игнатьева стала победителем состязаний.

«Добавим, что несколько наших ребят получили индивидуальные награды. Данила Никитин был признан лучшим игроком турнира, Матвей Соколов – лучшим полузащитником, а Дамир Хачатуров – лучшим вратарём. Лучшим игроком команды «Стрела-2» стал Артём Бик, а лучшим игроком команды «Стрела» – Матвей Владимиров», – отметили в пресс-службе «Стрелы».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».