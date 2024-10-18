Псковская «Стрела» стала победителем футбольного турнира в Великом Новгороде
Команда воспитанников псковской спортшколы по футболу «Стрела» 2017 года рождения стала победителем турнира «Господин Великий Новгород», сообщили ПАИ в пресс-службе спортивной школы.
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
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Фото: пресс-служба турнира
В турнире участвовали десять команд из Пскова, Санкт-Петербурга, Великого Новгорода и Валдая.
Первая команда «Стрелы» под руководством Сергея Иванова и Алексея Игнатьева стала победителем состязаний.
«Добавим, что несколько наших ребят получили индивидуальные награды. Данила Никитин был признан лучшим игроком турнира, Матвей Соколов – лучшим полузащитником, а Дамир Хачатуров – лучшим вратарём. Лучшим игроком команды «Стрела-2» стал Артём Бик, а лучшим игроком команды «Стрела» – Матвей Владимиров», – отметили в пресс-службе «Стрелы».
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