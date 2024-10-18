Началась регистрация на региональный форум «Найди себя в Псковской области»
Началась регистрация на Второй региональный карьерный форум «Найди себя в Псковской области» сегодня, 18 октября. Об этом ПАИ сообщили в областном комитете по труду и занятости.
К участию в форуме приглашают молодёжь от 16 до 35 лет, которая готова повысить свои надпрофессиональные навыки и открыть новые горизонты для личного и профессионального развития.
«Мы пригласили лучших федеральных экспертов, которые готовы провести тренинги и семинары по самым актуальным темам. Подготовили интерактивные игры от представителей служб занятости регионов России и партнёров форума. А также уже полюбившийся формат диалога «на равных» с крутыми спикерами», – отметили в комитете.
Форум пройдёт в Пскове на улице Конной, 2 (Дом молодёжи) 14 ноября. Мероприятие начнётся в 9:00.
Регистрация доступна по ссылке. В комитете отметили, что одобрение заявок проходит на конкурсной основе.
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